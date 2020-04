Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Coup de tonnerre en vue pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 1 avril 2020 à 16h30 par La rédaction

Malgré la réussite de son aventure à Turin, Cristiano Ronaldo n’est pas certain de poursuivre avec la Juventus. Explication.

Ce n’est pas nouveau : Cristiano Ronaldo coûte cher. Alors que le monde du football est à l’arrêt à cause de la pandémie de Coronavirus, la crise sanitaire a engendré une crise économique, obligeant les clubs à réduire drastiquement le salaire de ses joueurs afin de ne pas perdre trop d’argent. Dans ce contexte, Cristiano Ronaldo a accepté, comme tous ses coéquipiers de la Juventus, de ne pas toucher ses quatre prochains mois de salaire, afin de permettre au club piémontais d’économiser 90M€. Cependant, avec environ 30M€ touchés par an, Cristiano Ronaldo continue de coûter cher…

Peut-on s’attendre à une vente ?