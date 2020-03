Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Pogba totalement relancé par Matthijs de Ligt !

Publié le 31 mars 2020 à 19h30 par Th.B.

Désireuse de témoigner du retour de Paul Pogba cet été bien que le Real Madrid serait également sur les rangs, la Juventus pourrait compter sur la volonté de Manchester United de se séparer du Français. Cependant, la Vieille Dame devrait offrir les services de Matthijs de Ligt en échange…

Et si Paul Pogba venait à effectuer son grand retour à la Juventus cet été, soit quatre ans après avoir quitté le géant turinois ? Ce serait du moins la tournure que cette opération prendrait alors que le PSG et le Real Madrid seraient aussi intéressés par un éventuel transfert de Pogba à l’intersaison. La Juventus aurait la ferme intention de redessiner les contours de l’effectif bianconeri à l’intersaison et compterait sur Pogba pour redonner de l’élan au milieu de terrain de la Juve . Et la Vieille Dame aurait de fortes chances de parvenir à obtenir l’aval de Manchester United, à condition de faire un gros sacrifice.

United attendrait que la Juventus propose De Ligt avec un complément financier contre Pogba !