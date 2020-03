Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Pogba !

Publié le 30 mars 2020 à 22h15 par Th.B.

La presse ibérique évoquait ces dernières heures un éventuel transfert de Paul Pogba cet été pour une somme se situant entre 60 et 70M€. Cependant, Manchester United aurait d’autres plans pour son milieu de terrain pisté notamment par le PSG.

Décidément, le feuilleton Paul Pogba connaît quotidiennement son lot de rebondissements. Ok Diario révélait dimanche soir qu’un transfert de Paul Pogba pour une indemnité avoisinant les 70M€ serait susceptible d’être acceptée par la direction de Manchester United, compte tenu de la situation contractuelle du Français (été 2021) et de sa méforme depuis le début de la saison. Cependant, l’épidémie du Coronavirus a causé la suspension des grands championnats européens et cette situation va affecter la réalité financière de bien des clubs, dont celle des prétendants de Pogba. Le PSG, le Real Madrid et la Juventus pourraient avoir bien du mal à s’attacher les services du Français selon The Independent.

Pogba ne partirait pas pour moins de 110M€