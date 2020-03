Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait déjà fixé pour Riyad Mahrez !

Publié le 30 mars 2020 à 21h45 par B.C.

Dernièrement, il a été question d'un intérêt du PSG pour Riyad Mahrez. Cependant, à en croire un média algérien, il n'y aurait aucune chance de voir l'attaquant de Manchester City rejoindre la capitale cet été.

Comme vous l'a annoncé le 10 Sport , l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar paraît incertain. Le natif de Bondy fait patienter le PSG concernant une prolongation tandis que Leonardo n'a pas formulé d'offre au Brésilien. Pourtant, les deux attaquants sont sous contrat jusqu'en 2022 et ne sont donc pas assurés de rester dans la capitale cet été si le PSG ne veut pas les céder à un prix moins onéreux l'année prochaine. Ainsi, Leonardo surveillerait plusieurs joueurs en cas de départ de l'une de ses deux stars, et s'intéresserait notamment à Riyad Mahrez. En Angleterre, on assure même que l'international algérien pourrait quitter Manchester City contre une offre avoisinant 87M€. Cependant, Riyad Mahrez n'aurait pas forcément l'intention de poser ses valises dans la capitale française.

Pas d'arrivée de Mahrez au PSG cet été ?