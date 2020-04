Mercato - PSG : Une offensive déjà lancée pour le successeur annoncé de Kurzawa ?

Foot - Mercato - PSG

Dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, Alex Telles se rapprocherait finalement de Chelsea. Explications.

Pour oublier Layvin Kurzawa, libre à la fin de la saison, Leonardo aurait deux noms prestigieux en tête : Alex Sandro et Alex Telles. Cependant, le PSG pourrait avoir du mal à récupérer le latéral gauche du FC Porto. En effet, le Brésilien serait également dans le viseur du FC Barcelone et de Chelsea, et les Blues disposeraient même d'une belle longueur d'avance dans ce dossier. Selon Paris United , Pini Zahavi serait en contacts très avancés avec Chelsea pour le transfert d'Alex Telles. Une information confirmée par Nicolo Schira.

D'après le journaliste italien, Chelsea s'activerait pour boucler deux grosses arrivées cet été. La direction londonienne serait en effet en pourparlers pour récupérer Alex Telles et Philippe Coutinho. Ses bonnes relations avec Pini Zahavi et Kia Joorabchian, respectivement agents du joueur de Porto et du Barça, pourraient d'ailleurs aider le club anglais à trouver prochainement un accord pour ces transferts.





