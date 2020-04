Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez afficherait une préférence claire pour son avenir !

Publié le 2 avril 2020 à 13h00 par A.M.

Convoité en Liga et en Premier League en vu du mercato estival, Maxime Lopez aurait toutefois les idées claires concernant son avenir.

Parmi les joueurs annoncés sur le départ, Maxime Lopez fait partie de ceux qui ont le plus de chance de quitter l'Olympique de Marseille cet été. Et pour cause, non seulement il est barré par la concurrence de Valentin Rongier et Morgan Sanson, mais surtout son contrat prend fin en juin 2021 et une prolongation semble inenvisageable compte tenu des finances de l'OM. Par conséquent, afin d'éviter de le voir partir libre dans un an, le club phocéen devrait se résoudre à vendre Maxime Lopez cet été. Et ce dernier ne manque pas de prétendants.

Lopez préfère la Liga