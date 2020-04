Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La crise du coronavirus relance ce dossier à 45M€ !

Publié le 2 avril 2020 à 12h15 par D.M.

Sur les tablettes de nombreux clubs dont le PSG, Sandro Tonali pourrait quitte Brescia en cas d’offre supérieure à 45M€. Une opération qui pourrait se révéler coûteuse pour les équipes de Serie A intéressées et qui pourrait permettre au club parisien de tenter le coup.

Le PSG souhaiterait renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Afin de dénicher la perle rare, Leonardo se tourne naturellement vers l’Italie, pays où il a exercé en tant que directeur sportif au Milan AC. Et le dirigeant parisien aurait posé son regard sur Sandro Tonali. Âgé seulement de 19 ans, le milieu de terrain de Brescia est considéré comme le futur de la Squadra Azzura et beaucoup d’observateurs voient en lui « le nouveau Pirlo ». Alors que l’Inter et la Juventus semblaient être les favoris pour s’attacher les services de Tonali, la crise liée à la pandémie de coronavirus aurait bousculé les certitudes.

Tonali pourrait quitter la Serie A