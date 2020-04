Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision radicale prise pour l’avenir de cette star de Zidane !

Publié le 2 avril 2020 à 10h30 par D.M.

Alors que des rumeurs ont fait état d’un départ à la fin de la saison, Luka Modric devrait rester au Real Madrid la saison prochaine et pourrait quitter le club libre à l’issue de son contrat en juin 2021.

Arrivé en 2012 au Real Madrid, Luka Modric a contribué aux nombreux titres remportés par le club ces dernières saisons. Ballon d’Or en 2018, le Croate a longtemps été un élément essentiel de la formation madrilène. Mais alors qu’il fêtera ses 35 ans en septembre prochain, Luka Modric a vu son influence baisser et a dû faire face cette saison à l’émergence de Federico Valverde (21 ans). Et plusieurs rumeurs ont fait état d’un départ du milieu de terrain à la fin de la saison. En effet, son contrat arrive à son terme en juin 2021 et le Real Madrid aurait pu le vendre lors du prochain mercato afin de récoler des fonds. Mais il n’en serait rien.

Modric au Real Madrid jusqu’en 2021