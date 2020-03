Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle indication de taille sur la piste Tonali !

Publié le 30 mars 2020 à 0h15 par J.-G.D.

Annoncée en pole position pour Sandro Tonali, la Juventus serait toujours menacée par l’Inter Milan concernant le jeune milieu de terrain de Brescia.

Du haut de ses 19 ans, Sandro Tonali devrait animer le prochain mercato estival. Le milieu de terrain de Brescia attiserait toujours la convoitise du PSG, mais selon les informations du 10 Sport, l'international transalpin écarte une éventuelle aventure à l'étranger. La Juventus et l'Inter Milan disposeraient donc d'une longueur d'avance dans ce dossier. La Vieille Dame ferait tout son possible pour battre la concurrence, dont le PSG, et la presse italienne fait un point précis concernant Tonali.

La Juventus favorite, l’Inter Milan en embuscade ?