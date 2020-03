Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bien craqué pour Pjanic !

Publié le 29 mars 2020 à 22h15 par J.-G.D. mis à jour le 29 mars 2020 à 22h16

La presse italienne insiste sur l’intérêt du PSG pour Miralem Pjanic, le milieu de terrain de la Juventus pouvant servir de monnaie d’échange pour Mauro Icardi.

Prêté par l’Inter Milan au PSG depuis l’été dernier, Mauro Icardi n’est pas encore sûr de poursuivre l’aventure dans la capitale. Directeur sportif parisien, Leonardo pourrait ainsi lever l’option d’achat de l’attaquant argentin (70M€) avant de mieux le vendre lors du mercato. La Juventus serait toujours aussi intéressée par Mauro Icardi, alors que Miralem Pjanic ferait le chemin inverse. Une solution qui comblerait le PSG puisque le Champion de France garderait un œil sur l'ancien Lyonnais depuis quelques mois. Une tendance qui se confirme en Italie.

Le PSG s’intéresserait à Pjanic