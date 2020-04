Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’agent de Neymar impliqué dans un autre dossier chaud

Publié le 2 avril 2020 à 14h15 par La rédaction

Pini Zahavi, l’homme qui joue les intermédiaires entre Paris et Neymar, gère Alex Telles, latéral gauche du FC Porto.

Pini Zahavi n’en aura décidément jamais fini avec le PSG. Alors qu'il joue déjà les intermédiaires entre le PSG et Neymar, le super-agent israélien pourrait une nouvelle fois avoir de nombreuses discussions avec la direction parisienne dans les mois à venir. En effet, Pini Zahavi gère les intérêts du latéral gauche international brésilien Alex Telles, actuellement sous contrat avec le FC Porto, et pisté par de nombreux cadors.

Le Barça également sur les rangs