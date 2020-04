Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG et Chelsea entrent dans la danse mais…

Publié le 2 avril 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que le PSG et Chelsea se seraient récemment positionnés pour Achraf Hakimi, les deux clubs ont très peu de chance d’obtenir gain de cause. Les plans du Real Madrid sont clairs : conserver le latéral.

Bis repetita au Real Madrid ? Le scénario qui se profile pour le latéral droit Achraf Hakimi, qui devrait effectuer son grand retour au Real Madrid après deux saisons en prêt du côté du Borussia Dortmund, n’est pas sans rappeler celui qu’a connu Dani Carvajal, parti en Allemagne en prêt du côté de Leverkusen avant de revenir s’imposer au Real Madrid. Et même si le PSG et Chelsea sont entrés dans la danse pour essayer d’attirer Hakimi, ce dernier pourrait bien rester à Madrid…

Zidane le veut impérativement