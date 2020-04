Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un obstacle à 20 M€ pour la vente d’Osimhen

Publié le 2 avril 2020 à 12h30 par La rédaction

Manchester United, qui a fait de Victor Osimhen sa priorité, va récupérer Alexis Sanchez. Un nouvel obstacle pour l’arrivée de l'attaquant du LOSC…

Auteur de 18 buts en 38 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC, Victor Osimhen a connu une adaptation éclair au championnat de France. À 21 ans, le buteur international nigérian a attiré le regard de nombreux cadors européens, dont le Real Madrid et Manchester United. Et si les Red Devils sont très intéressés à l’idée de faire venir Osimhen, le retour de prêt d’un autre attaquant pourrait bien compromettre le transfert du nigérian…

Alexis Sanchez, un obstacle pour Osimhen