Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Leonardo aurait pris une décision colossale pour cet été !

Publié le 2 avril 2020 à 9h45 par B.C.

Alors que le PSG pourrait avoir du mal à retenir ses deux stars cet été, Leonardo aurait déjà tranché entre Kylian Mbappé et Neymar.

Comme tous les autres secteurs économiques, le football va être fortement touché par la pandémie du coronavirus, et cela pourrait se faire ressentir sur le marché des transferts. Néanmoins, cela n'aurait pas encore découragé les différents clubs. Ce jeudi, Mundo Deportivo révèle notamment que le FC Barcelone serait confiant à l'idée de recruter Neymar (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan). Une détermination dont ferait également preuve Florentino Pérez, président du Real Madrid, avec Kylian Mbappé. Les deux stars sont sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, et cet été pourrait donc être déterminent pour leur avenir. De son côté, Leonardo aurait déjà pris une décision.

Entre Mbappé et Neymar, Leonardo préfère conserver...