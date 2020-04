Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho voudrait plomber les plans de Zidane avec Kane !

Publié le 2 avril 2020 à 20h30 par B.C.

Ces derniers jours, Harry Kane a ouvert la porte à un départ de Tottenham. Face à l'intérêt du Real Madrid pour son attaquant, José Mourinho voudrait convaincre Kane de rester chez les Spurs.

Dimanche, Harry Kane a jeté un froid sur son avenir dans un live organisé sur Instagram : « On me pose souvent cette question. Je ne peux pas dire oui ou non. J'aime les Spurs et j'aimerai toujours les Spurs. Mais si je sens que nous ne progressons pas en équipe ou que nous n'allons pas dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu'un qui resterait uniquement pour le plaisir. Je suis un joueur ambitieux ». Alors que l'attaquant des Spurs est déjà dans le viseur du Real Madrid, cette déclaration a de quoi inquieter les supporters de Tottenham, d'autant plus que Harry Kane rêverait du Real Madrid selon les dernières informations de Duncan Castles et Ian McGarry, journalistes. José Mourinho aurait alors l'intention de faire oublier les envies d'ailleurs de son joueur.

Mourinho veut convaincre Kane de rester