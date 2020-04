Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : La Premier League à fond sur Umtiti !

Publié le 2 avril 2020 à 20h00 par La rédaction

Depuis un an, Samuel Umtiti, est surveillé par les clubs anglais. Et en le plaçant sur la liste des transferts, Barcelone s’attend à recevoir des offres.

Samuel Umtiti a décidément toujours la côte. Déjà courtisé en Premier League avant sa signature du côté du FC Barcelone, l’ancien défenseur central de l’OL a toujours des touches du côté de l’Angleterre. Et maintenant que la Barça l’a placé sur la liste des transferts, les clubs anglais vont pouvoir clairement manifester leur intérêt, en transmettant des offres au FC Barcelone pour le Champion du Monde 2018.

Manchester United, Arsenal et Chelsea au taquet ?