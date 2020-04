Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue estivale ouvre déjà la porte à un départ !

Publié le 3 avril 2020 à 1h00 par A.M.

Arrivé l'été dernier à l'AS Saint-Etienne, Miguel Trauco serait déjà sur le départ. Le latéral péruvien ouvre d'ailleurs la porte à une autre destination.

En quête de renforts au poste de latéral gauche, l'AS Saint-Etienne a misé sur Miguel Trauco l'été dernier. Arrivé pour environ 1M€ en provenance de Flamengo, le Péruvien sortait d'une excellente Copa America à l'issue de laquelle il avait été désigné meilleur joueur de la compétition à son poste. Par conséquent, l'ASSE semblait avoir déniché une belle affaire, mais Miguel Trauco réalise une saison en demi-teinte au point qu'un départ soit déjà envisagé. But Football Club révélait même récemment qu'il avait tapé dans l'œil d'une formation allemande et d'un club de Liga. Et visiblement, Miguel Trauco ne ferme pas la porte à cette hypothèse.

Trauco veut «jouer dans une plus grande équipe en Europe»