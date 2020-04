Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel aurait craqué pour un talent de Ligue 2 !

Publié le 3 avril 2020 à 0h00 par B.C.

Cet été, l'ASSE pourrait se séparer de Miguel Trauco et Gabriel Silva, et pour renforcer le flanc gauche de la défense, Claude Puel aurait déjà une idée en tête.

L'ASSE pourrait connaître une petite révolution en interne cet été. Comme vous l'a expliqué le 10 Sport , Claude Puel a l'intention de rajeunir son effectif, et plusieurs cadres pourraient ainsi être poussés vers la sortie. Néanmoins, d'autres joueurs plus jeunes pourraient aussi plier bagage cet été. Selon But , l'ASSE serait prête à écouter les offres pour Miguel Trauco et Gabriel Silva, et Claude Puel aurait déjà une idée pour les remplacer.

Puel en pincerait pour Opéri