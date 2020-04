Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Deux départs d'ores et déjà programmés par Claude Puel ?

Publié le 2 avril 2020 à 16h30 par B.C.

Alors que l'ASSE réalisait une saison décevante avant l'interruption des compétitions due au coronavirus, Claude Puel préparerait du changement au cours du mercato estival, notamment dans le sens des départs.

Après le début de saison catastrophique de l'ASSE, Claude Puel a débarqué dans le Forez avec l'idée de relancer le club. Comme vous l'a ainsi révélé le 10 Sport, l'entraîneur stéphanois prépare déjà l'avenir et a l'intention de rajeunir une partie de son effectif. La plupart des cadres, à l'image de Stéphane Ruffier ou Yann M'Vila, pourraient donc être poussés vers la sortie, mais d'autres joueurs ne sont pas certains non plus de rester à Saint-Étienne la saison prochaine.

Deux joueurs placés sur la liste des transferts ?