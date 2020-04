Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le constat accablant des Verts pour le mercato...

Publié le 2 avril 2020 à 17h30 par A.M.

Alors que l'ASSE avait prévu une large revue d'effectif cet été, la crise sanitaire bouleverse les plans des Verts. Xavier Thuilot, directeur général du club du Forez, fait le point sur la situation.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Claude Puel avait les idées claires pour le mercato estival. Arrivé en cours de saison sur le banc de l'ASSE, le technicien français avait l'intention de lancer une large revue d'effectif en vendant notamment plusieurs cadres des Verts afin de rajeunir son groupe. Mais comme tous les autres clubs, l'AS Saint-Etienne a été frappé de plein fouet par la crise du Covid-19 qui frappe le monde depuis plusieurs semaines. Les finances du club stéphanois risquent d'être particulièrement touchées. Xavier Thuilot, directeur général des Verts, ne manque pas d'afficher son inquiétude.

Xavier Thuilot très inquiet