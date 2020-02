Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : La tendance se confirme sur la stratégie de mercato

Publié le 27 février 2020 à 18h30 par A.H.

Claude Puel vise un rajeunissement de l'effectif de l'ASSE en fin de saison. Un élément confirme la tendance.

Il y a quelques jours, le10sport.com avait révélé que Claude Puel programmait un rajeunissement de son effectif pour la fin de saison, ce qui impliquerait le départ de plusieurs cadres expérimentés du groupe. Le coach stéphanois y songe d'autant plus que sa relation avec les cadres serait loin d’être fluide.

Différence de traitement