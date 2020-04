Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça renonce à Neymar, la preuve ?

Publié le 2 avril 2020 à 19h15 par La rédaction

Comme analysé par le10sport.com, le Barça renoncera probablement à Neymar cet été. Un élément permet de le confirmer.

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo fait un point complet sur la stratégie du FC Barcelone pour le recrutement. Pour Ousmane Dembélé, le média catalan affirme que le club blaugrana aurait pris la décision de ne pas le céder l’été prochain, et de miser sur son éclosion au plus haut niveau..

Le choix Ousmane Dembélé