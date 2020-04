Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prêt à faire un énorme sacrifice pour retourner au FC Barcelone ?

Publié le 2 avril 2020 à 10h45 par B.C.

Toujours aussi déterminé à revenir au FC Barcelone selon la presse catalane, Neymar serait prêt à faire de gros efforts pour retrouver Lionel Messi. Explications.

La saison 2 du feuilleton Neymar semble bel et bien avoir démarré. Ce jeudi, Mundo Deportivo explique que le FC Barcelone est confiant à l'idée de récupérer Lautaro Martinez et Neymar au cours du mercato estival malgré le coût de ces deux opérations, et l'international brésilien du PSG verrait cela d'un bon œil. Malgré une saison satisfaisante dans la capitale, Neymar souhaiterait toujours retrouver Lionel Messi du côté du Camp Nou dans les prochains mois, et pour y parvenir, le numéro 10 du PSG serait prêt à un gros sacrifice.

Neymar prêt à baisser son salaire pour revenir au Barça