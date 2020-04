Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce que Barça prévoit pour Luis Suarez

Publié le 2 avril 2020 à 4h10 par La rédaction

À partir des dernières révélations des médias sportifs catalans, on peut déterminer le plan de vol programmé par le Barça pour Suarez.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo fait le point sur la situation de Luis Suarez, à qui il ne restera plus qu’un an de contrat l’été prochain. Selon Mundo Deportivo , le joueur aimerait de son côté prolonger son bail, mais du côté du Barça, on serait beaucoup plus réticent compte tenu de son âge (33 ans) et de ses nombreuses blessures. Selon le média, le club catalan souhaiterait observer les performances de Suarez lorsque la compétition reprendra pour trancher.

Une option de secours