Mercato - Barcelone : Messi-Barça, rien ne change…

Publié le 2 avril 2020 à 1h10 par La rédaction

Les semaines passent et rien ne change dans le dossier Messi, de plus en plus problématique pour le Barça. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo fait le point sur la situation de Lionel Messi. Selon les informations de Mundo Deportivo , Lionel Messi ne souhaiterait pas quitter la Catalogne et voudrait trouver un accord avec le FC Barcelone pour prolonger. Les dirigeants catalans se montreraient confiants sur leur capacité à trouver un accord avant le mois de juin. Des contacts téléphoniques entre les représentants de Lionel Messi et le Barça pourraient même avoir lieu selon Mundo Deportivo.

Décalage entre les paroles et les actes…

Cela marque-t-il le début du déblocage du dossier Messi ? Pas vraiment. Cela fait plusieurs mois que tant du côté du clan Messi que du FC Barcelone, on confie que l’Argentin va prolonger, qu’il n’existe aucun problème. Mais la réalité factuelle, c’est qu’aujourd’hui Messi n’a toujours pas ouvert une discussion pour prolonger, qu’il est en conflit ouvert avec son président et qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en juin : soit le contexte parfait pour un transfert au mercato estival… à moins d’un changement de présidence.