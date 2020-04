Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal proche de recruter une piste de Zidane ?

Publié le 2 avril 2020 à 1h00 par Th.B.

Attaquant de La Gantoise, Jonathan David se rapprocherait du FC Barcelone alors que le Real Madrid et Arsenal auraient également des vues sur l’international canadien de 20 ans.

« Jonathan est prêt pour la prochaine étape. Je comprends qu'ils (dirigeants de La Gantoise) aimeraient le garder plus longtemps, mais Jonathan veut aller de l'avant ». Voici le témoignage que Nick Mavromaras, agent de Jonathan David, faisait passer dernièrement. À ce jour, l’attaquant de La Gantoise, aux 18 buts et aux 8 passes décisives cette saison, figurerait sur les tablettes du Real Madrid. Néanmoins, Goal expliquait début mars qu’Arsenal aurait décidé de passer la seconde dans cette opération, alors que le contrat de David avec le club belge expirera à l’été 2023. Et contre toute attente, le FC Barcelone devrait rafler la mise dans le dossier David.

Jonathan David futur blaugrana ?