Mercato - Real Madrid : Ce joueur de Zidane qui évoque le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 2 avril 2020 à 0h00 par Th.B.

Après avoir passé 9 saisons à faire les beaux jours du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a tronqué la tunique merengue pour arborer celle des Bianconeri à l’été 2018. Lucas Vazquez est revenu sur le départ de l’actuel attaquant de la Juventus.

En l’espace de ses 9 années au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a littéralement marqué l’histoire du club merengue en devenant le meilleur buteur de l’équipe madrilène avec 451 buts et en raflant 16 titres dont 4 Ligues des champions et la tant attendue Décima en 2014. Son passage au Real Madrid a incontestablement marqué les esprits des socios, des observateurs et de ses coéquipiers. Ayant joué aux côtés du Portugais pendant quatre ans, Lucas Vazquez a été interrogé sur le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus à l’été 2018.

« On doit comprendre ses décisions, tout le monde doit suivre son propre chemin »