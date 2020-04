Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane lance un énorme appel du pied !

Publié le 1 avril 2020 à 21h30 par D.M.

Barré par la concurrence au Real Madrid et prêté cette saison à Arsenal, Dani Ceballos n’a pas caché son amour pour le Betis. Une proximité avec son club formateur qui l’a poussé à refuser des offres du FC Séville.

Dani Ceballos n’a pas réussi à s’imposer au Real Madrid. Afin de retrouver de la confiance et du temps de jeu, le milieu de terrain de 23 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison à Arsenal. Alors que le joueur devrait rejoindre le Real Madrid à l’issue de son prêt, un club de Liga se serait positionné sur ce dossier dans l'optique du prochain mercato. Selon Estadio Deportivo , le Betis voudrait rapatrier Dani Ceballos, lui qui a été formé au sein du club sévillan. Proche de rejoindre le FC Séville lors du dernier mercato estival, le joueur espagnol a indiqué qu'il avait refusé les appels de l'équipe espagnole par amour pour le Betis.

«Si je joue à Séville ce sera uniquement au Betis»