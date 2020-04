Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un plan bien ficelé pour l'avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 1 avril 2020 à 7h30 par A.D.

Alors que le coronavirus a causé une énorme crise, la Juventus pourrait ne plus avoir les moyens de payer le salaire de Cristiano Ronaldo. La Vieille Dame aurait trois options différentes pour l'avenir de sa star portugaise.

Le coronavirus pourrait précipiter le départ de Cristiano Ronaldo. Lors du mercato estival 2018, la Juventus a réalisé l'exploit d'arracher Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Pour la bagatelle de 117M€, les Bianconeri se sont attachés les services de CR7. Toutefois, la crise provoquée par le coronavirus pourrait écourter le séjour de Cristiano Ronaldo à Turin.

Trois scénarios possibles pour l'avenir de Ronaldo ?