Mercato - Real Madrid : L’avenir de James Rodriguez déjà tout tracé ?

Publié le 1 avril 2020 à 7h00 par Th.B.

Contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2021, James Rodriguez ne devrait pas passer l’été à la Casa Blanca et aurait de fortes chances de signer avec un club de Premier League.

Après une belle saison avec l’AS Monaco et un Mondial au Brésil très remarqué, James Rodriguez était l’attraction de l’été 2014. Finalement, le Real Madrid a raflé la mise dans cette opération. Cependant, l’international colombien n’est jamais parvenu à totalement s’intégré au onze de départ du Real Madrid sur la durée, quel que soit l’entraîneur sur le banc merengue. Après deux ans passés en prêt au Bayern Munich, le Colombien est revenu à la Casa Blanca l’été dernier et pourrait définitivement plier bagage à l’intersaison.

Un nouveau challenge en Premier League ?