Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage très rassurant sur le futur de Frank McCourt !

Publié le 1 avril 2020 à 4h00 par La rédaction

Bien que la crise économique fasse craindre le pire à certains clubs de football, Pierre Rondeau, économiste du sport, assure qu'il n'y a aucun risque de faillite pour l'OM.

Déjà bien handicapé par la menace du fair-play financier, l'Olympique de Marseille voit se profiler une crise économique qui tombe particulièrement mal pour le club phocéen. En effet, l'OM est contraint de vendre afin d'équilibrer ses comptes, mais la valeur des joueurs risque de chuter compte tenu du fait que les clubs n'ont aucun revenu suite à la suspension des saisons un peu partout dans le monde. Toutefois, Pierre Rondeau se montre rassurant concernant l'avenir de l'OM sur le long terme.

«L'OM ne pourra jamais faire faillite»