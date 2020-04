Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Leonardo est déjà tout trouvé !

Publié le 1 avril 2020 à 3h15 par La rédaction

Bien qu'il ait effectué son retour seulement l'année dernière au poste de directeur sportif, Leonardo n'est jamais resté en poste très longtemps dans les clubs qu'il a côtoyés. Et si un autre ancien parisien le remplacer ?

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a convaincu Leonardo de faire son grand retour au poste de directeur sportif, six ans après son départ. Une nouvelle qui a ravi les supporters puisque l'ancien joueur du club a été à l'origine du lancement du projet QSI. Nommé directeur sportif durant l'été 2011, Leonardo a effectivement posé les bases du nouveau PSG jusqu'à son départ forcé en 2013. Par la suite, que ce soit Olivier Létang, Patrick Kluivert et Antero Henrique, aucun dirigeant n'a réussi à faire oublier Leonardo. Son retour a donc été salué et porteur de grands espoirs. Malgré tout, force est de constater que le dirigeant brésilien ne reste jamais en place très longtemps dans ses clubs. Par conséquent, à moyen terme, la question de son avenir pourrait se poser.

Et si Rai remplaçait Leonardo à moyen terme ?