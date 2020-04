Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est toujours désiré au Barça !

Publié le 2 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Malgré la séparation difficile en 2017, le FC Barcelone attend le retour de Neymar. Et les appels du pied se multiplient pour le joueur du PSG.

Au FC Barcelone, on ne semble attendre qu’une chose : le retour de Neymar. L’été dernier, le vestiaire blaugrana a été déçu de l’arrivée d’Antoine Griezmann, alors que les joueurs avaient tout fait pour voir le Brésilien de nouveau en Catalogne. Finalement, cela n’a pas pu être possible, mais le rêve Neymar est toujours d’actualité au Barça. Lionel Messi garderait notamment le désir de retrouver Neymar et il n’est pas le seul à attendre ce retour du côté du Camp Nou.

Neymar est attendu