Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’échange Neymar-Griezmann se précise plus que jamais !

Publié le 1 avril 2020 à 19h15 par T.M.

Dans l’optique de faire revenir Neymar, le FC Barcelone aurait plus que jamais l’intention de proposer Antoine Griezmann au PSG pour tenter de trouver un accord.

Depuis plusieurs semaines déjà, le feuilleton Neymar est reparti de plus belle. Finalement resté au PSG l’été dernier, le Brésilien pourrait cette fois ne pas être retenu par Leonardo, à condition de répondre à cette attente. Le FC Barcelone aurait d’ailleurs bien l’intention de revenir à la charge, mais l’aspect financier poserait toujours problème pour les Blaugrana. La solution serait alors de proposer un joueur dans l’affaire pour faire baisse le prix de Neymar. Et c’est là qu’Antoine Griezmann pourrait intervenir et rendre un grand coup de main au Barça.

Griezmann vers le PSG, Neymar au Barça ?