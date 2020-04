Foot - Real Madrid

Real Madrid : F1, karting... Griezmann évoque le clash Giroud/Benzema !

Publié le 1 avril 2020 à 9h30 par A.M.

Il y a quelques jours, Karim Benzema n'a pas manqué de faire une nouvelle fois parler de lui en utilisant une métaphore qui ne mettait pas vraiment en valeur Olivier Giroud. Interrogé à ce sujet, Antoine Griezmann préfère ne pas prendre partie.

Entre Karim Benzema et Olivier Giroud ce n'est pas l'amour fou. Il faut dire que bien malgré lui, l'attaquant de Chelsea s'est retrouvé à remplacer l'ancien Lyonnais à la pointe de l'équipe de France après que Didier Deschamps a décidé d'écarter Karim Benzema. Depuis, Olivier Giroud n'a plus lâché son poste à la pointe de l'attaque des Bleus au point de devenir Champion du monde. Mais son style ne plait pas à tout le monde et le fait qu'il n'ait pas inscrit le moindre but durant le Mondial russe ne l'a pas aidé face aux critiques. Et bien qu'il pense que le style de jeu de l'ancien attaquant du MHSC « va bien à l'équipe de France », Karim Benzema n'a pas manqué de créer la polémique par ses déclarations visant le Champion du monde : « Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1. Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut . »

Griezmann ne se mouille pas