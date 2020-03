Foot - Real Madrid

Real Madrid : Après Valbuena, Benzema s’attaque maintenant à Giroud !

Publié le 31 mars 2020 à 5h15 par T.M.

En cette période de confinement, Karim Benzema s’exprime sur les réseaux sociaux. Et c’est Olivier Giroud qui a fait les frais de la dernière sortie du buteur du Real Madrid.

Depuis l’affaire de la sextape, cela est clairement tendu entre Karim Benzema et Mathieu Valbuena. Le buteur du Real Madrid ne veut d’ailleurs pas s’exprimer au sujet de son compatriote. « Est-ce que je vais inviter Valbuena ? Non, il est au fond de la mer lui. Je ne sais pas où il est », lâchait ainsi le buteur du Real Madrid la semaine dernière sur Instagram . Et Benzema ne s’est pas arrêté là. Lors de sa dernière sortie sur les réseaux sociaux, c’est Olivier Giroud qui en a pris pour son grade.

« La F1 et le karting »