Real Madrid : Benzema monte au créneau pour un ancien flop de l’OM !

Publié le 25 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Ancien partenaire de Patrice Evra en équipe de France, Karim Benzema ne comprend pas les critiques à l’égard de l’ancien latéral gauche de l’OM et l’a fait comprendre à Mohamed Henni.

Lundi soir, Karim Benzema et Mohamed Henni ont diffusé un live qui a beaucoup fait parler sur Instagram. Le buteur français du Real Madrid a notamment assuré la défense de Valère Germain, puisque l’attaquant de l’OM est l’une des cibles favorites du Youtubeur. Et au cours de ce live, Benzema a également défendu un autre joueur critiqué par Mohamed Henni et dont le passage à l’OM a été décevant : Patrice Evra.

« Il a fait une carrière de malade »