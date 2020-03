Foot - OM

OM - Malaise : Critiqué, Germain reçoit le soutien... de Benzema !

Publié le 24 mars 2020 à 9h00 par A.C.

Valère Germain, attaquant de l’Olympique de Marseille, peut compter sur le soutien inattendu de Karim Benzema.

Depuis qu’il a rejoint l’Olympique de Marseille en 2017, Valère Germain n’a jamais vraiment confirmé. L’ancien de l’OGC Nice et de l’AS Monaco affiche des statistiques de buts faméliques et cette saison encore, il ne totalise que deux buts pour trente rencontres toutes compétitions confondues. Il fait ainsi l’objet de nombreuses critiques et a d’ailleurs longtemps souffert de la recherche du « grand attaquant » tant réclamé par les supporters de l’OM.

« Germain n’est pas nul, mais à Marseille il a beaucoup de pression »