Foot - OM

OM : Ricardo Carvalho encense Villas-Boas !

Publié le 21 mars 2020 à 23h40 par La rédaction

Arrivé l'été dernier dans les valises d'André Villas-Boas, Ricardo Carvalho est l'un des adjoints du technicien portugais. L'ancien du Real Madrid a expliqué pourquoi le coach de l'OM était apprécié.