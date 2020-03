Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Karim Benzema revient sur ses propos sur Olivier Giroud !

Publié le 30 mars 2020 à 15h00 par T.M.

Face aux nombreuses réactions suscitées par ses propos sur Olivier Giroud, Karim Benzema a souhaité mettre les choses au point.

Encore une fois, le live Instagram de Karim Benzema a fait énormément parler. Et ce sont surtout ses propos sur Olivier Giroud qui ont suscité des réactions. Alors que la concurrence entre les deux en équipe de France est au cœur des débats, le buteur du Real Madrid a lâché : « Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1 ». Par la suite, Benzema a aussi ajouté que Giroud était important pour les Bleus, mais le Madrilène a regretté que ce passage soit oublié par certains.

« J’ai dit la vérité tout simplement. Mais… »