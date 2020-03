Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Quand Benzema tacle Giroud... avant de le défendre

Publié le 30 mars 2020 à 9h00 par A.D.

Banni de l'équipe de France, Karim Benzema a vu Olivier Giroud s'imposer en tant que numéro 9 sous la houlette de Didier Deschamps ces dernières années. Interrogé sur cette concurrence, le buteur du Real Madrid a expliqué qu'il n'y avait pas photo entre eux, bien que le style de son compatriote était aussi important pour les Bleus.

Olivier Giroud ne peut en aucun cas s'asseoir à la table de Karim Benzema. C'est ce que le buteur du Real Madrid a lui-même estimé. Alors que l'affaire de la sextape a pris d'énormes proportions, KB9 n'a pas porté le maillot de l'équipe de France depuis plus de quatre ans. De son côté, Olivier Giroud a fait son trou avec les Bleus jusqu'à devenir un indéboulonnable sous l'égide de Didier Deschamps. Lors d'un live sur Instagram , Karim Benzema s'est prononcé sur sa concurrence avec Olivier Giroud. Selon ses dires, le buteur de Chelsea et lui sont totalement incomparables. Toutefois, le protégé de Zinedine Zidane a tout de même tenu à souligner les qualités du joueur des Blues.

«On ne confond pas la F1 et le karting»