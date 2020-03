Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane à la lutte avec le Barça pour un grand espoir espagnol !

Publié le 29 mars 2020 à 0h30 par La rédaction

Né en 2001, Nico Melamed a fait ses débuts en Liga avec l'Espanyol Barcelone cette saison. Le jeune joueur serait déjà sur les tablettes de plusieurs gros clubs espagnols.

Nico Melamed est devenu le 15 août dernier, le plus jeune joueur de l'Espanyol Barcelone à débuter en Liga. A ce jour, c'est son seul match disputé avec l'équipe professionnelle, mais il brille avec l'équipe réserve du club catalan. Le jeune joueur d'origine argentine attire déjà certains grands clubs et cela serait le cas des deux plus grosses écuries espagnoles.

Dans le viseur du Real et du Barça

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, Nico Melamed serait sur les tablettes de deux cadors espagnols. Le Real Madrid et le FC Barcelone suivraient de près l'évolution du joueur de l'Espanyol Barcelone. Toujours selon le journaliste italien, des négociations pourraient rapidement être entamées pour un transfert. Le jeune prodige est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club catalan et il posséderait une clause libératoire de 8M€. Les clubs intéressés savent à quoi s'en tenir.