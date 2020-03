Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Benzema glisse un nouveau tacle à Valbuena !

Publié le 24 mars 2020 à 11h00 par A.C.

Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, ne semble pas vraiment avoir pardonné à Mathieu Valbuena.

De l’eau est passée sous les ponts depuis 2015 et la grosse polémique autour de la sextape de Mathieu Valbuena. Pourtant, on n’a pas fini d’en parler. En décembre dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Karim Benzema, qui contestait les méthodes policières dans l’enquête. Ainsi, les deux anciens joueurs de l’équipe de France pourraient se retrouver bientôt devant le tribunal, mais au mieux, pas avant la fin de l’année 2020.

« Valbuena ? Il est au fond de la mer lui. Je ne sais pas où il est »