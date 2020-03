Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Florentino Perez va lourdement sanctionner un de ses joueurs !

Publié le 20 mars 2020 à 19h30 par H.G.

Alors qu’il n’a pas respecté les règles de confinement en Serbie pour se rendre à une soirée organisée par sa compagne, Luka Jovic devrait prochainement être sanctionné par le Real Madrid.

Le football européen est à l’arrêt depuis une semaine en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans toute l’Europe. Ainsi, plusieurs pays dont la France, l’Espagne et l’Italie, ont pris des mesures drastiques pour mettre fin à cette crise sanitaire et ont passé pour consigne à leur population de se confiner à leur domicile en autorisant les déplacements seulement pour des motifs exceptionnels et bien précis. Cependant, certains n’hésitent pas à transgresser les règles, et notamment Luka Jovic, l’attaquant de 22 ans du Real Madrid. Ce dernier est en effet sorti de chez son domicile en Serbie pour fêter l’anniversaire de sa compagne. Et à en croire les dernières informations de la presse espagnole, cet écart de conduite pourrait coûter cher au joueur serbe.

Luka Jovic sera sanctionné pour sa bavure en Serbie !