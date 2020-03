Foot - Real Madrid

Real Madrid : Gareth Bale s'active pour son avenir !

Publié le 14 mars 2020 à 1h00 par B.C.

Alors qu'il vient d'ouvrir son deuxième bar au pays de Galles, Gareth Bale avoue qu'il prépare actuellement son après-carrière.

A 30 ans, Gareth Bale a encore de belles années devant lui. Cependant, ses derniers mois difficiles au Real Madrid pourrait l'inciter à tirer un trait sur le football à l’issue de son contrat. Actuellement lié avec le club espagnol jusqu'en juin 2022, le Gallois n'exclurait pas de prendre sa retraite après le Mondial organisé au Qatar. Gareth Bale prépare donc déjà son avenir hors des terrains et semble notamment se diriger vers la restauration. L'attaquant vient d'ouvrir son deuxième bar-restaurant, le Par 59 , établissement où sera notamment installé un mini-golf, l'autre passion du joueur. A cette occasion, Gareth Bale s'est prononcé sur ses ambitions après l'arrêt de sa carrière.

« Je ne vais pas toujours jouer au football »