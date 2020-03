Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indice de taille sur l’avenir de Gareth Bale !

Publié le 13 mars 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Plus forcément en odeur de sainteté au Real Madrid, Gareth Bale pourrait faire ses adieux cet été, le tout contre un chèque avoisinant les 40M€.

Très loin des attentes placés en lui, Gareth Bale vit des saisons compliquées au Real Madrid. L’avenir de l’international gallois alimente les rumeurs, lui qui arriver au terme de son contrat en juin 2022. Un départ vers Tottenham semblait d’actualité lors du dernier mercato hivernal, mais comme Le 10 Sport vous l’expliquait en exclusivité, les Londoniens n’ont pas bougé leurs pions auprès de Florentino Pérez. Ce pourrait être partie remise avec un éventuel retour à la charge cet été. Et José Mourinho, coach des Spurs , réaliserait un joli coup financier.

Gareth Bale disponible pour 40M€ ?