Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce retentissante sur Gareth Bale !

Publié le 8 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Proche d’un départ du Real Madrid l’été dernier, Gareth Bale est finalement resté au sein du club merengue. Et il entend désormais honorer son contrat jusqu’à son terme…

Alors qu’il peine toujours autant à faire l’unanimité au Real Madrid depuis son arrivée en 2013, Gareth Bale envisage-t-il toujours de quitter la Casa Blanca ? L’été dernier, la Chine faisait les yeux doux à l’ailier gallois, qui a même semblé tout proche d’un départ. Finalement, Bale appartient toujours au Real Madrid, et cela pourrait être le cas encore un moment…

Bale déterminé à aller au bout de son contrat ?