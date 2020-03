Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Bale au coeur d’une nouvelle polémique liée au Coronavirus ?

Publié le 28 mars 2020 à 14h00 par Th.B.

Étant souvent pointé du doigt pour faire passer sa passion pour le golf avant ses obligations de footballeur professionnel, Gareth Bale a cette fois enfreint les mesures de confinement contre la propagation du Coronavirus pour aller sur le green…

Depuis quelques temps désormais, le divorce entre Gareth Bale et le Real Madrid semble consommé. À l’été 2018, moment où Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane quittaient la Casa Blanca , Gareth Bale semblait alors toujours avoir la confiance de son président. Cependant, au vu de la tournure qu’a pris les évènements les mois suivants, le Gallois ne ferait plus l’unanimité en interne. Un transfert l’été dernier était d’ailleurs dans les tuyaux mais ne s’est jamais manifesté et ces derniers mois, Bale a été au coeur d’une polémique. Lors de la trêve internationale et d’un rassemblement avec la sélection des Pays de Galles, l’ailier du Real Madrid avait porté un drapeau de son avec ses coéquipiers avec l’inscription suivante : Pays de Galles, Golf, puis Real Madrid. Une farce qui n’a pas trouvé son public à Madrid. Et Bale semble avoir fait passer une nouvelle fois le golf avant le Real Madrid.

Bale n’aurait pas respecté le confinement pour aller jouer au Golf !