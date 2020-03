Foot - Real Madrid

Real Madrid : Hazard a peur du Coronavirus

Publié le 26 mars 2020 à 18h50 par T.M.

Face à la crise sanitaire qui frappe actuellement le monde entier, Eden Hazard a fait part de ses craintes face au Coronavirus.

En Espagne également, le confinement est de mise. Malgré cette mesure, les morts sont nombreux et Eden Hazard est méfiant. Pour la RTBF, le joueur du Real Madrid a avoué : « Je ne dis pas que je ne peux pas l’attraper, mais je reste à la maison, il n’y a personne qui vient… On ne voit personne. Ce serait quand même difficile de l’attraper. Mais si je l’attrape j’essaierai de me soigner. Oui j’ai un peu peur de l’attraper comme tout le monde mais j’ai surtout peur de le transmettre aux autres, c’est plus délicat. Après, nous, on a des personnes pour s’occuper de nous. Je m’inquiète pour les personnes plus faibles qui ont plus de mal, ça oui ».