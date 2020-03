Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Eden Hazard ne se voile pas la face…

Publié le 27 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Recruté pour une somme supérieure à 100M€ l’été dernier, Eden Hazard n’a pas brillé cette saison avec le Real Madrid, gêné par les blessures et par ses problèmes d’adaptation. Pour le Belge, c’est une saison à oublier.

Après sept ans de bons et loyaux services à Chelsea, Eden Hazard à quitter les bords de la Tamise lors du dernier mercato estival pour rejoindre le Real Madrid. Le montant du transfert a été estimé à 100M€ auxquels s’ajoutent divers bonus. En manque de forme à la reprise de la saison, Eden Hazard a peiné à ses débuts et n’a d’ailleurs pas été épargné par les blessures, en ayant contracté quatre cette saison. Cependant, bien qu’il ait assuré que sa première saison à Madrid n’était pas de bonne facture, Hazard la qualifie de simple adaptation.

« C’était une saison d’adaptation… »